Des logements sociaux plus tôt que tard à La Sarre

Dans les cartons depuis 2012, le projet de construction de 24 logements sociaux pourrait voir le jour plus tôt que tard, à La Sarre.

Lors des deux dernières années, la Ville a identifié les démarches à entreprendre, mais ce n'est que dans les derniers mois que la municipalité a décidé de presser le citron. Voilà que ça porte fruit, alors qu'un contrat est finalement octroyé à un entrepreneur.

Les délais sont notamment associés à la capacité financière de payer des gouvernements et de La Sarre.

« Ce qui a aidé beaucoup, c'est la dernière entente entre le fédéral et le provincial pour les logements sociaux. Ce sont des transferts d'argent. On sait qu'on pourrait faire des efforts supplémentaires, mais on doit toujours respecter la capacité de payer de la Ville. Ce sont des choix déchirants à faire. 24 logements, c'est un gros plus. »

- Yves Dubé, maire de La Sarre