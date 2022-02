Des organismes d'ici luttent contre les discriminations multiples

L’union fera la force cette année dans la lutte contre les discriminations multiples. Plusieurs organismes de l'Abitibi-Témiscamingue s’unissent l’instant d’une campagne de sensibilisation qui s’étalera sur dix jours.

Avec des affiches et vidéos percutantes, cette campagne a pour objectif de conscientiser la population quant aux impacts que peuvent avoir des microagressions, ces blagues ou commentaires souvent dits à la blague.

Pour Zoé Gagnon, bénévole à la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, le regroupement de divers organismes renforcera le message.

Encore aujourd’hui, en 2022, bien des personnes souffrent de la discrimination. Dernièrement, une personne trans a perdu son boulot à Rouyn-Noranda.

Quant aux personnes d’une différente ethnie, il leur arrive encore d'être victimes de racisme, même ici, en Abitibi-Témiscamingue. Certains immigrants, par leur ethnie, ont jusque de la difficulté à dénicher un logement dans notre région.

Johanne Alarie oeuvre au Centre Entre-Femmes de Rouyn-Noranda. Elle estime que la sensibilisation doit se faire dès le jeune âge.

« Avec les capsules et les affiches, on tente de percer dans les écoles et les classes. Plus les enfants sont sensibilisés à partir du jeune âge, plus facilement certains comportements peuvent être changés. On peut amener une société de plus grande solidarité et de plus grande ouverture. »

- Johanne Alarie, Centre Entre-Femmes de Rouyn-Noranda