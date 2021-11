Des parents réclament un tarif unique en garderie

Des parents manifestent à Rouyn-Noranda pour demander au gouvernement Legault d'implanter en service de garde un tarif unique et de convertir en Centre de la petite enfance (CPE) les garderies non subventionnées.

Cet événement est conjoint avec une grande mobilisation provinciale qui se déroule simultanément. À Québec se tient une autre manifestation devant les bureaux du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, où sont réunis des milliers de personnes, dont des directeurs et éducatrices de service de garde en milieu privé.

Présentement, il n'y a aucune équité entre une garderie non subventionnée et un CPE, et ce, même s’ils sont régis par les mêmes lois. En guise d'exemple, le tarif en CPE est de 8,50$ par jour, alors qu'au privé, les coûts se chiffrent à 55$ par jour.

La semaine dernière, l'instant d'une rencontre, des mamans de la garderie aux mille et un pas de Rouyn-Noranda étaient réunies pour discuter notamment des moyens de pression à venir et lors de celle-ci, elles ont carrément lâché prise et fondu en larmes.

« Le gouvernement rembourse une certaine partie par des crédits d'impôt. C'est très apprécié. Par contre, le remboursement d'impôt n'est pas égal pour tout le monde. C'est considérant combien tu gagnes par année. Certains sont plus privilégiés que d'autres. Quand on passe à des familles de classe moyenne qui ont deux enfants à la garderie et qu'on vient de leur annoncer qu'ils vont payer entre 450$ et 500$ de plus par mois sans remboursement du gouvernement, c'est une charge immense sur leurs épaules. » - Anne-Marie Trépanier, mamans bénévole à la garderie aux mille et un pas

Cette manifestation à Rouyn-Noranda s'est tenue devant les bureaux de la députée solidaire Émilise Lessard-Therrien qui était absente. Elle est présentement en Écosse pour prendre part à la COP26, une conférence portant sur les changements climatiques.

Anne-Marie Trépanier assure qu'Émilise Lessard-Therrien est une alliée à la cause, mais les parents ressentaient le besoin de se mobiliser devant son bureau parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance de la rencontrer.