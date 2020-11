Des plateaux à portée de main pour Alex Beaucage

Les Huskies reçoivent ce soir la visite du Phoenix de Sherbrooke dans le cadre d'un programme double.

La meute tentera de freiner sa disette, elle qui s'est inclinée à ses quatre dernières sorties.

Surveillez bien Alex Beaucage lors du week-end puisqu'il pourrait atteindre deux marques importantes dans la carrière d'un hockeyeur.

Avec un but, l'attaquant des Huskies inscrirait son 100e filet dans le Circuit Courteau, excluant les séries éliminatoires. Toujours en excluant le bal printanier, il manque trois points à Beaucage pour atteindre la marque des 200 en carrière.

« Avant d'arriver dans la LHJMQ, je pense avoir marqué neuf buts dans le Midget AAA. Je me suis développé ici et je suis très satisfait de mon amélioration et du joueur que je suis devenu. Non, je ne m'étais pas fixé d'objectifs en termes de buts ou de statistiques avant de jouer junior. »

- Alex Beaucage, attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda