Des Portes ouvertes virtuelles à l'UQAT à la fin mai

Pour la première fois de son histoire, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) tiendra des Portes ouvertes virtuelles, du 26 au 28 mai. La pandémie force l'établissement à revoir sa façon de présenter des séances d'informations à ceux et celles qui désirent poursuivre leurs études dans des programmes offerts à distance.

Normalement, ces séances sont données à même les campus dans une grande salle. Les futurs étudiants avaient aussi droit à une petite visite des lieux. La direction utilisera donc une formule qui a fait ses preuves.

« On a fait une tentative l'année dernière en Gestion qui s'est très bien déroulée. On utilise donc cette expertise pour pouvoir le faire maintenant de façon plus large. Appelons ça un test pour l'année dernière puisque c'est la première fois qu'on va le faire pour l'ensemble des programmes. »

-Denis Martel, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue