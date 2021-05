Des produits hygiéniques subventionnés demandés

En déposant un mémoire, un groupe de femmes de Rouyn-Noranda demande à ce que les produits d'hygiène féminine durables soient subventionnés.

Plus de 500 citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda, signataires d'une pétition lancée à l'automne dernier, aimeraient eux aussi la création d'un projet-pilote qui aura pour but de subventionner une partie des coûts des produits hygiéniques, mais aussi le matériel qui permet leur confection.

L'idée derrière cette demande est de non seulement briser les tabous quant aux menstruations, mais aussi de sensibiliser la population aux bienfaits financiers, environnementaux et sur la santé lors de l'utilisation de produits réutilisables.

L'administration Dallaire devrait trancher sur la question lors d'une prochaine séance du conseil municipal.