Des résidus miniers sans impact environnemental pour Wasamac

Monarques Gold enchaîne les bonnes nouvelles par les temps qui courent pour son projet Wasamac situé à quelques kilomètres de Rouyn-Noranda.

Après avoir annoncé la semaine dernière un protocole d'entente avec Glencore pour la possible utilisation d'une usine à Timmins, la Corporation aurifère Monarques divulgue les données ressorties d'une étude réalisée en 2018 portant sur les résidus miniers.



La roche créée par les opérations futures n'aurait pas d'impact environnemental puisqu'elle serait non-générateurs d’acide. Elle pourrait également réduire l'acidité d'autres parcs à résidus miniers.

« Si on a des roches générateurs d'acide, on sait qu'avec le temps et la pluie, ça crée une acidité dans le sol qui est néfaste pour l'environnement. Une roche contenant de la carbonatite comme Wasamac nous donne la possibilité de l'utiliser comme un baume sur la plaie d'un parc à résidus qui pourrait être problématique. »

-Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques