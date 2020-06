Des salles à manger demeureront temporairement fermées

Plusieurs citoyens devront s'armer de patience avant de savourer un repas dans un de leurs restaurants favoris.

Même si leur réouverture sera possible à compter de lundi, certaines salles à manger demeureront temporairement fermées à la clientèle afin de bien mettre en place les mesures sanitaires. C'est notamment le cas du Horizon Thaï à Rouyn-Noranda.

Le plus gros défi selon le copropriétaire de l'entreprise, Jean-Philippe Perrier, sera de respecter la mesure du deux mètres.

« L'aspect distanciation sera le plus difficile. Mettre des cloisons, dans certains cas, ça peut être facile. Le plus difficile est de gérer l'espace. Deux personnes qui ne sont pas de la même adresse, ça nous prend deux tables. Si la mesure était d'un mètre comme en Europe, ça serait un peu plus facile. Devoir gérer les adresses différentes est difficile à appliquer. Non seulement il y a l'aspect rentabilité, mais aussi la gestion de devoir jouer à la police. »

Pendant que les clients devront respecter la mesure du deux mètres, les cuisiniers et serveurs devront pour leur part travailler avec un masque ou une visière afin de freiner toute possible propagation de la maladie.

Ce contexte peu favorable jumelé à un possible prolongement de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) ne devrait pas causer de problème au niveau de la main-d'oeuvre, assure Jean-Philippe Perrier.

« Le contexte fait que si on roule à vingt-cinq pour cent de capacité, on ne sera évidemment pas à pleine capacité de main-d'oeuvre. Peut-être que certains ne voudront pas travailler, mais pour l'instant, on ne pourra pas donner des heures à tout le monde. À dix ou quinze clients, on ne pourra pas prendre tout le monde, donc l'un et l'autre s'égalent. »

-Jean-Philippe Perrier