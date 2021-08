Des «shows» de cirque mauvais pour la boxe

Cette fin de semaine se tiendra une importante parodie de boxe, aux États-Unis. Le YouTubeur Jake Paul et l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley s'affronteront dimanche.

Ce type de combat excessivement payant pour les athlètes est très suivi dans le monde entier, alors que les visionnements se multiplient. Par contre, pour les adeptes de la boxe comme le Valdorien Tommy Langlois, ce type de gala qui ne comprend pas de véritable boxeur n'augure rien de bon pour le sport.

Selon le propriétaire du Thunder Boxing Club de Val-d'Or, c'est un cirque qui n'a pas lieu d'être.

« Ça peut être bon une fois de temps en temps, mais de là à dire que Floyd Mayweather affronte Logan Paul, c'est ridicule. Ça ne devrait pas arriver, mais on est rendu en 2021. Le frère de Logan Paul, Jake, va se battre contre Tyron Woodley. C'est un autre show carrément ridicule. Comme on dit, avec de l'argent, on peut tout faire. »

- Tommy Langlois, propriétaire du Thunder Boxing Club de Val-d'Or