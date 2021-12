Deux ans moins un jour de prison pour voies de fait graves

Un homme de 20 ans écope d’une peine de prison de deux ans moins un jour pour des gestes graves commis à Val-d’Or le 25 octobre dernier.

Ce soir-là, William Roy venait de se faire laisser par sa copine quand il a quitté leur appartement et qu’il lui a écrit sur les réseaux sociaux pour proférer des menaces de s’en prendre à une troisième personne qui était avec elle.

Il est ensuite retourné à l’appartement avec un couteau pour s’en prendre à cette troisième personne. Il lui a donné plusieurs coups au visage, au cou et à la tête, le blessant gravement. La victime a notamment été atteinte près de la jugulaire. Il gardera des cicatrices toute sa vie sur sa joue.

Il a été indiqué en cour par son avocate que William Roy souffre d’un trouble sévère d’opposition. Après sa peine de prison, à laquelle il reste 672 jours, William Roy sera sous probation surveillée de deux ans.

« Il y a plusieurs facteurs aggravants au dossier. Il y a également des facteurs atténuants, mais définitivement, la peine qui est rendue envoie un message clair que ces gestes sont inacceptables. » - Me Jonathan Tondreau, avocat de la Couronne

En acquiesçant à la suggestion commune des avocats, la juge Denise Descoteaux a parlé de gestes extrêmement violents. William Roy ne pourra pas posséder d’armes à feu pour les dix prochaines années.

En plus d’un crime de voies de fait grave et de voies de fait, Roy a plaidé coupable à des menaces de mort et à une possession d’arme.