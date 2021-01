Deux bourses créées en mémoire de Joyce Echaquan

Différentes organisations s'unissent à la mémoire de Joyce Echaquan, cette femme autochtone décédée tragiquement à l'hôpital de Joliette, il y a quatre mois, dans des conditions tragiques.

Avec l'appui de la famille Echaquan, deux enseignantes du Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones DIALOG et de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones joignent leurs forces pour créer une toute nouvelle bourse d'études.

Le Fonds de recherche du Québec et le bureau du scientifique en chef du Québec ne sont pas demeurés insensibles à cette cause, puisqu'ils ont décidé de se joindre à ce mouvement et d'à leur tour créer une bourse pour honorer la mémoire de cette femme attikamek.

Ces deux bourses d'une valeur de 36 000$ chacune seront décernées à des étudiantes autochtones qui fréquenteront l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) ou encore l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Les récipiendaires devront mettre en lumière les défis et enjeux auxquels se butent les femmes autochtones. Un comité, composé d'une aînée autochtone et de deux autres personnes, analysera les dossiers reçus au plus tard le 30 juin prochain.