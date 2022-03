Deux défaites à domicile pour les Huskies

Les Huskies n'auront récolté qu'un maigre point en fin de semaine devant leurs partisans.

Samedi, la meute s'est fait pulvériser par Acadie-Bathurst, une puissance de la LHJMQ cette année. Le Titan l'a emporté 11 à 2.

Contre les Tigres de Victoriaville le lendemain, 40 bonnes premières minutes ont permis aux Huskies de se forger une avance de 3 à 0, mais tout s'est écroulé au troisième tiers. L'adversaire a inscrit quatre filets sans riposte pour se sauver avec les honneurs en prolongation.

« On a joué deux bonnes périodes. On a dominé. C'est en troisième qu'on a lâché. Il y a l'indiscipline aussi. On a pris des punitions stupides. Aujourd'hui, même si nous sommes serrés au classement, c'est bon d'avoir un point. On doit apprendre de ça, avec notre jeune équipe. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies