Deux nouveaux cas de coronavirus confirmés

La COVID-19 refait surface en Abitibi-Témiscamingue. La Santé publique confirme deux nouveaux cas pour la dernière journée. Les derniers recensés remontent au 2 septembre.

Ces deux personnes infectées sont présentement hospitalisées dans la MRC de Rouyn-Noranda, mais leur vie ne serait pas menacée. Une enquête est en cours pour avoir davantage d'information concernant la source de cette transmission.

Deux cas sont donc actifs dans la région, alors que le troisième est un citoyen ayant une résidence au Témiscamingue, mais qui est actuellement à l'extérieur de la région.

Par ailleurs, le nombre de dépistages devrait augmenter prochainement, annonce la Santé publique. C'est dû à hausse de la demande dans le milieu.

« Je l'ai déjà dit, on tente d'être agile et de répondre mieux, de jour en jour et de semaine en semaine, à cette demande de la population qui est symptomatique ou asymptomatique. Je confirme aujourd'hui qu'on va accroitre notre offre de dépistage sans rendez-vous avec un élargissement d'heure pour certains territoires puis allant jusqu'à la fin de semaine. »

- Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue