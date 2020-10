Deux nouveaux cas recensés en Abitibi-Témiscamingue

En Abitibi-Témiscamingue, deux tests de dépistage sont revenus positifs dans la journée de vendredi.

C'est ce qu'indique la mise à jour quotidienne du gouvernement du Québec. Le bilan régional grimpe donc à 242 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

En province, on dénombre 1279 nouveaux cas et 6 décès dans les 24 dernières heures. 8 autres décès survenus entre le 10 et le 15 octobre ainsi qu'un autre survenu à une date inconnue s'ajoutent au bilan.