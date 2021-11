Diane Dallaire est gonflée à bloc

À l'approche du scrutin de dimanche, la candidate à la mairie de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, se dit confiante et gonflée à bloc.

Dans les dernières semaines, la mairesse sortante s'est engagée à entre autres faire pression sur le gouvernement québécois afin de recevoir les sommes dues pour réparer le réseau routier, à lutter contre les changements climatiques et à soutenir les jeunes défavorisés.

Tout comme en 2017, Diane Dallaire aura misé sur une campagne entièrement locale, à son image, est selon elle, il ne fallait pas changer une formule gagnante.

« Je suis pleine d'énergie et très confiante. C'est un privilège. J'ai reçu de nombreux appuis. Les gens sont conscients qu'il y a des préoccupations et ils me les ont adressés. Ils sont fiers de ce que j'ai accompli. Ils me réitèrent leur confiance. C'est vraiment une belle campagne. Ce n'est que du positif. »

- Diane Dallaire, mairesse sortante de Rouyn-Noranda et candidate à la mairie