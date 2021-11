Diane Dallaire obtient le second mandat qu'elle convoitait

Avec 46,43% des suffrages, la première mairesse de l'histoire de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, conserve son poste. Les citoyens ont décidé de lui faire confiance pour un second mandat de quatre ans.

Elle a cumulé 600 voix de plus que son grand rival dans cette campagne, l'ancien journaliste Jean-Marc Belzile, qui termine deuxième. Dans les dernières semaines, Diane Dallaire a notamment promis de soutenir les jeunes dévalorisés et de lutter contre les changements climatiques.

Sans surprise, la déception est vive chez Jean-Marc Belzile qui en était à sa première expérience politique. L'ex-journaliste aura tout de même passé très près de réaliser ce que plusieurs croyaient impensable en début de campagne, soit de déloger la mairesse sortante. Cependant, dans la défaite, Jean-Marc Belzile a étalé toute sa classe en rendant visite à Diane Dallaire dans son QG pour la féliciter.

« Pour moi, c'est une question de respect. Je tenais à venir féliciter Mme Dallaire. Ça reste que Mme Dallaire est une bonne personne et je la respecte énormément. Ce qui a été échangé, c'est de lui dire de ne pas oublier tous les gens qui ont voté pour moi. Elle a été claire qu'il faut les considérer. C'est un sentiment de déception. Évidemment, quand on se lance, c'est pour gagner. Il y a un sentiment de fierté aussi. Je trouve que ce qu'on a accompli en équipe, c'est gros. On est probablement parti de loin derrière. »

- Jean-Marc Belzile, candiat à la mairie défait