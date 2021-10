Diane Dallaire soutiendra les jeunes défavorisés

Diane Dallaire propose de bâtir l'avenir de Rouyn-Noranda avec ce qu'elle considère comme la plus grande richesse.

La mairesse sortante s'engage à présider un conseil jeunesse de 10 à 17 ans, à l'image d'un vrai conseil municipal.

Diane Dallaire compte aussi établir une fondation mairesse où 40 000$ seront remis à des jeunes provenant de familles défavorisées.

« Je vais personnellement contribuer à la hauteur de 10 000$ par année. Ils sont nombreux, plus qu'on pense. J'ai déjà vécu la pauvreté, avec de jeunes enfants. Des gens m'ont aidé et m'ont soutenu. À mon tour, je veux redonner. Je rêve que le petit gars qui veut jouer au hockey puisse avoir un équipement. Je veux qu'il soit capable de payer l'inscription. »

Diane Dallaire tenait aussi à souligner son dernier mandat où elle aura réalisé 80% de ses engagements pris en 2017.

« On a fait vraiment des miracles, surtout avec tous les enjeux de la pandémie. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on a pu réaliser. Il y a des beaux projets dans le collimateur. Vous parlez de la ZIM. Je vous dirais que le dossier dont je suis la plus fière est le Bureau du citoyen. C'est une belle réalisation et de plus en plus, les citoyens y pensent. On est à l'écoute. »

- Diane Dallaire