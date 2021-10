Dix ans sans nouvelle de Sylvain Bolduc

Sylvain Bolduc est porté disparu depuis maintenant dix ans. Le premier octobre 2011, l'homme de 37 ans quittait sa résidence de Rouyn-Noranda et personne n'allait avoir de nouvelles ensuite.

Son véhicule était retrouvé le lendemain dans le secteur de Cadillac. Sa famille a multiplié les recherches et les battus, toujours sans succès.

10 ans plus tard, la mère de Sylvain Bolduc, Suzanne Gauthier, pleure toujours la disparition de son fils, même si le temps commence quelque peu à guérir la blessure.

« Tranquillement, on commence à faire un deuil, mais il y a toujours de l'espoir parce qu'on n'a rien trouvé. Faire un deuil dans une condition comme ça, c'est très difficile. On n'a pas trouvé de corps. On ne sait pas ce qui s'est passé. On pense à lui régulièrement. Ça peut m'arriver de pleurer. Les remords, on avait peut-être au début, mais c'est terminé. »

- Suzanne Gauthier, mère de Sylvain Bolduc