Dominique Anglade réclame une enquête du coroner à Senneterre

La mort d'un homme à Senneterre ébranle tout le Québec.

Les services d'urgence ont répondu à l'appel du patient deux heures après qu'il ait été placé, menant finalement à son décès avant qu'il ne puisse atteindre la table d'opération.

En raison de la fermeture de nuit de l'urgence de Senneterre, l'homme a dû parcourir plus de 130 kilomètres avant d'espérer recevoir une chirurgie qui n'aura jamais eu lieu.

Aucune enquête ne sera menée par le Bureau du coroner, par manque d'éléments. La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, en réclame cependant une.

« Le premier ministre peut demander une enquête. Il faut que le coroner enquête pour nous expliquer ce qui s'est passé et s'il y a un lien avec la fermeture de l'urgence. Le premier ministre disait aujourd'hui que c'est un CLSC et non une urgence. Il dédramatisait, au lieu de prendre la pleine responsabilité et de saisir l'ampleur de ce que les gens vivent. Quelqu'un a besoin de répondre présent. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral