Pour une quatrième fois en six jours, les Foreurs sont en action. Fraîchement de retour à domicile, ils reçoivent à 19h ce soir (jeudi) les Voltigeurs de Drummondville.

Les Foreurs vont très bien par les temps qui courent. À leurs six dernières sorties, les Valdoriens ont cinq gains.

Leur seul revers a été subi aux mains de ces mêmes Voltigeurs, dimanche dernier, à Drummondville. Le vert et or est sur une séquence de six matchs en neuf jours.