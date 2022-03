Dufour défend le budget, Lessard-Therrien le critique

L'Abitibi-Témiscamingue pourrait profiter de l'exercice financier 2022 du gouvernement québécois, croit le ministre régional Pierre Dufour.

5,2 milliards seront investis en santé pour la refondation du système. L'Abitibi-Témiscamingue devra être aux aguets afin d'en tirer des sommes. Selon le ministre Dufour, il y a également des possibilités de gains pour l'Abitibi-Témiscamingue en matière de transport aérien régional.

« Prenons le cas du transport aérien. On poursuit le programme d'aide pour contrer la pandémie. Le secteur de Rouyn-Noranda s'est servi à bon escient du programme. Dans la dernière année, ils sont allés chercher plus de 1,4 M$ pour compenser les pertes encourues. Comme député, on va faire en sorte d'aller faire des représentations, mais à la base, il faut que nos organismes soient en mesure d'appliquer dans les différents programmes. »

- Pierre Dufour, ministre caquiste responsable de l'Abitibi-Témiscamingue