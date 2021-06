Duhamel-Ouest s'oppose devant l'idée d'un regroupement

Au Témiscamingue, Duhamel-Ouest ne bronche pas. La municipalité ne veut rien savoir d'un regroupement avec la Ville de Ville-Marie, même si les résultats d'une étude réalisée dans les derniers mois démontrent qu'il y aurait des avantages à le faire.

Duhamel-Ouest conserverait ses surplus financiers pour réaliser différents projets et la dette de Ville-Marie serait toujours à la charge de Ville-Marie et gérée par celle-ci.

En plus, un regroupement permettrait d'économiser pas moins de 150 000$ annuellement en cessant de payer en double des factures, notamment la gestion financière et le traitement des élus.

« D'un côté, on nous dit qu'il y a 150 000$ d'économie à faire. De l'autre, l'étude nous dit qu'il n'y aura pas de perte d'emploi. Je me demande d'où va venir cette économie. On ne voit pas davantage à regrouper notre municipalité avec la Ville de Ville-Marie. Ça pourrait peut-être être intéressant de travailler sur un regroupement de plusieurs municipalités dans le centre du Témiscamingue. »

- Guy Abel, maire de Duhamel-Ouest