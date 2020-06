Dyllan Gill, choix de premier tour des Huskies

Les Huskies jettent leur dévolu sur un défenseur en première ronde de la LHJMQ. C'est avec la 20e sélection que la meute a repêché Dyllan Gill, un joueur des maritimes.

Gill a enregistré 22 points en 39 matchs la saison dernière avec les Flyers de Moncton dans la Ligue midget majeur du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.

La meute avait au préalable le 10e choix au total, mais la direction a décidé de reculer en transigeant avec l'Armada afin de mettre la main sur des sélections supplémentaires dans les rondes suivantes.

« C'est un défenseur très efficace dans les deux sens de la patinoire. Il a un très bon sens du jeu. Il patine la tête haute et regarde bien ses options. Il a un beau potentiel. Il aura besoin de temps pour se renforcir et devenir plus explosif. On l'aimait beaucoup. On est convaincu d'avoir un très bon défenseur entre les mains. Reculer et ajouter trois sélections était un de nos objectifs avant la séance. »

-Mario Pouliot, directeur général des Huskies