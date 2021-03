Éclosion aux Jardins du Patrimoine : la Santé publique rassurée

La Santé publique se dit rassurée quant à l'éclosion de COVID-19 en cours à Amos, aux Jardins du Patrimoine.

Tous ceux et celles qui fréquentent cette résidence ont été testés samedi et seulement six personnes ont reçu un test positif lors de ce dépistage massif. Au total, huit cas ont été recensés aux Jardins du Patrimoine, dont cinq sont des résidents.

« Je vous dirais que c'est rassurant. Tout le monde est en isolement dans leur unité depuis jeudi soir. On refait à nouveau un dépistage vendredi. Tous les résidents sont bien avisés de surveiller leurs symptômes et de le mentionner à la direction du Patrimoine s'il y a quelque chose. On va aller les prélever sur place. Pour l'instant, ça ne nous inquiète pas. Ça va relativement bien. » - Dre Lyse Landry, directrice régionale de Santé publique

95% des résidents ont été vaccinés il y a trois semaines.