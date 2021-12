Éclosion d'un virus respiratoire à l'Hôpital de Rouyn-Noranda

Le centre hospitalier de Rouyn-Noranda est aux prises avec une éclosion du virus respiratoire syncytial (VRS). Plusieurs résidents du 5e étage sont touchés.

Pour une durée de deux semaines, les visites sont limitées. Seuls les proches aidants et les visites humanitaires seront autorisés.

- Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

COVID-19, 12 cas s'ajoutent au plus récent bilan de la Santé publique en Abitibi-Témiscamingue. Ces gens ont été en contact avec certaines personnes positives issues d'un rassemblement privé.

« On ne nommera pas la MRC ni le nombre de cas. Je peux vous dire que le nombre de personnes présentes a été respecté. Ils n'étaient pas plus que le nombre de personnes autorisées. Ce qui est malheureux, c'est quelqu'un qui était en phase de probation et il y a une transmission au sein du rassemblement. »

- Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique