Édith Cochrane, ambassadrice des agriculteurs régionaux

La comédienne originaire d'Amos, Édith Cochrane, s'associe avec l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le but de cette collaboration est qu'Édith Cochrane joue un rôle d'ambassadrice et met en avant-plan le mouvement Mangeons local plus que jamais.

Lancé l'an dernier en temps de pandémie, Mangeons local est un outil numérique à télécharger sur les cellulaires qui invite les citoyens de la région à découvrir et acheter des produits locaux.

« En devenant une personnalité publique, on a le choix de faire ce qu'on veut avec ça. Je ne peux pas faire autrement que de m'associer à des causes qui me tiennent à coeur. On n'est pas obligé de le faire, mais je me dis si je peux aider parce que ma face est connue, tant mieux. J'essaie de pratiquer l'autosuffisance au quotidien. J'essaie de moins gaspiller et de me nourrir intelligemment. »

- Édith Cochrane, actrice et animatrice