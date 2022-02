Éducation : encore des problèmes d'espace à Rouyn-Noranda

Tous les ans, le défi est le même pour le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN). Elle doit se réinventer pour créer de l'espace afin d'accueillir les nouveaux élèves.

Depuis des années maintenant, l'organisation fait face à une importante problématique, alors que les écoles primaires sont à pleines capacités. Différents plants sont sur la table, dont l'agrandissement de certaines écoles.

« On est en négociations avec le ministère de l'Éducation. Selon les critères ministériels, on ne manque pas d'espace. À l'intérieur de notre 50 kilomètres, on a des écoles comme Cléricy et Mont-Brun où il y a de la place. Vous comprenez que je ne peux pas prendre des enfants du quartier Sacré-Coeur ou de l'école Le Prélude pour les envoyer là. Pour les parents, ce n'est pas pratique. On n'a pas la même réalité que Montréal. J'espère que ça va se régler avant que je prenne ma retraite. »

- Yves Bédard, directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda