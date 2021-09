Élections fédérales : Amos formule ses demandes

La Ville d'Amos formule des demandes bien claires aux candidats fédéraux de sa circonscription.

Le maire, Sébastien D'Astous, aimerait bien que le programme sur la taxe sur l'essence demeure et qu'il soit bonifié pour que puissent être améliorées les routes et les canalisations de sa Ville.

Les différents candidats devront aussi partager le fond de leurs pensées sur la pénurie de main-d'oeuvre et les logements sociaux.

Mais ce n'est pas tout. Voici les autres dossiers majeurs selon l'oeil du maire D'Astous.

« On a la berge Harricana, entre les deux points, du côté ouest. Il y a un treillis métallique qui tient l'enrochement de la berge. Il y a beaucoup d'argent à investir pour réhabiliter le site. Il y a aussi tout le côté du centre entrepreneurial qui est en développement et la gare intermodale. Le secteur économique industriel qui est dans Amos-Ouest, on veut le développer. Ça va passer avec l'aide du gouvernement fédéral. »

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos