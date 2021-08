Élections fédérales : Sébastien Lemire lance les hostilités

La première semaine des élections fédérales maintenant passée, les couteaux volent déjà bas dans la circonscription Abitibi-Témiscamingue sur les réseaux sociaux.

Le député sortant, le bloquiste Sébastien Lemire, accuse les libéraux de déclencher les élections sans être prêts, alors que les premières pancartes rouges ont été installées ces derniers jours.

Le candidat libéral, William Legault-Lacasse, rétorque en mentionnant qu'il s'attaque aux enjeux des citoyens pendant que Sébastien Lemire est concentré à faire de la petite politique.

« C'est certain que les flèches étaient dirigées vers les pancartes. Sébastien Lemire a dit que je n'étais pas prêt. Honnêtement, je pense qu'il y a d'autres enjeux plus importants pour les gens de la région. J'étais peut-être trop optimiste en pensant que le débat allait être plus élevé. »

- William Legault-Lacasse, candidat libéral

« William Legault-Lacasse a un défi de notoriété important. Il a décidé d'être en mode réactif et ça lui appartient. Je n'ai aucun intérêt envers sa campagne. Il est le bienvenu en Abitibi-Témiscamingue. L'attaque sur le manque d'expérience, ce ne sont pas mes mots. »

- Sébastien Lemire, candidat bloquiste et député sortant