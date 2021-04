Élire domicile de nouveaux locaux de façon provisoire

La volonté du ministre de la Justice de procéder à des réaménagements majeurs au palais de justice de Rouyn-Noranda amènera son lot de complications.

Selon Me Marc Lemay qui est aujourd'hui retraité, mais qui a travaillé pendant 45 dans ce palais de justice, tous les dossiers judiciaires en cours et futur ne pourront être entendus en plein chantier.

Le ministère devra donc temporairement déménager la justice dans un différent local, le temps que la cure de rajeunissement se concrétise.

« Ce qui va probablement se passer, c'est comme ça s'est fait à Val-d'Or, rappelons-nous, quand on a fait la réfection complète du palais de justice. C'est clair, selon nous, qu'on va rechercher au cours des prochains mois un endroit où on pourrait localiser temporairement, entre cinq et sept ans, le monde de la justice pour que les procès puissent se tenir. »

- Me Marc Lemay