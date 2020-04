Émilie Lessard-Therrien propose un Plan d'indépendance alimentaire

En ce temps de pandémie, Québec solidaire veut subvenir aux besoins des Québécois et Québécoise en alimentation. En ce sens, Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et porte-parole en matière d'agriculture, conjointement avec la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, soumet un Plan d'indépendance alimentaire au gouvernement.

Ce plan comprend plusieurs mesures dont l'augmentation des seuils de production hors quota pour les petits agriculteurs, l'instauration d'une prime salariale de 4$ l'heure pour les travailleurs et la stimulation du recrutement de la main-d'oeuvre.

En contexte hivernal, environ 40% de nos denrées alimentaires proviennent des États-Unis.

Reconnaitre les marchés publics comme des services essentiels et rendre l'accès aux services de garde d'urgence pour les enfants d'agriculteurs sont d'autres mesures proposées dans ce Plan. Émilie Lessard-Therrien juge ses propositions raisonnables et elle s'attend à ce que certaines mesures soient mises de l'avant.

D'autre part, la députée se dit satisfaite du travail accompli par le gouvernement Legault depuis le début de la crise du coronavirus. Elle apprécie que celui-ci prenne des décisions en se basant sur les conseils de la Santé publique.

Cependant, rien n'est parfait. Émilise Lessard-Therrien aimerait que les 4 M$ octroyés samedi aux PME en Abitibi-Témiscamingue par le gouvernement Legault soit offert aux nouvelles entreprises.

« On trouve que le programme est un peu trop rigide parce qu'il exclut toutes les entreprises qui sont en fonction depuis moins d'un an. On comprend qu'il faut démontrer une certaine viabilité pour pouvoir se classer pour obtenir de l'aide. Maintenant, je crois qu'il y a certaines entreprises qui sont en fonction depuis moins d'un an qui peuvent avoir de très bons dossiers. On devrait laisser la chance au coureur. »

-Émilise Lessard-Therrien