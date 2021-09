Émilise Lessard-Therrien veut plus qu'un simple chèque

Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, dénonce la méconnaissance du terrain chez le gouvernement caquiste.

François Legault estime avoir trouvé le remède pour ramener les 240 infirmières manquantes en Abitibi-Témiscamingue.

Le premier ministre souhaite atténuer les effets de la pénurie en octroyant des incitatifs financiers allant de 15 000$ à 18 000$ aux infirmières à temps plein ou qui reviendront dans le réseau pour la prochaine année.

Pourtant, sur le terrain, les membres indiquent ne pas vouloir plus d'argent, mais bien la fin du temps supplémentaire obligatoire (TSO).

« Je ne cracherai jamais dans la soupe quand le gouvernement met la main dans sa poche pour donner plus d'argent aux travailleurs et travailleuses dans le système de santé. Maintenant, elles risquent de refuser le chèque parce que beaucoup le disent, ce n'est pas l'argent l'enjeu. Ça prend des mesures beaucoup plus structurantes qu'un chèque du gouvernement. Il faut revoir la façon dont on opère notre système de santé. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire