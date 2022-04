En grève, les fonctionnaires québécois se font entendre

Les moyens de pression des fonctionnaires à l'emploi du gouvernement Legault en Abitibi-Témiscamingue semblent porter fruit. Le gouvernement a déposé une nouvelle offre à la table de négociation dernièrement.

Même si elle a de nouveau été jugée insuffisante par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), la présidente régionale, Josée Jolette, se réjouit de voir que leur mobilisation fait écho jusqu'à Québec.

Pas moins de 300 membres ont d'ailleurs participé à une journée de grève devant le Palais de justice de Rouyn-Noranda aujourd'hui.

« La mobilisation, la solidarité de nos membres, les liens qui se tissent, c'est incroyable. Si on doit perdurer dans le temps, le mouvement va devenir de plus en plus fort. C'est clair que les gens sont impatients. Ils veulent tout simplement une convention à l'ère de l'année 2022. »

- Josée Jolette, présidente régionale du SFPQ