Enfin, la cure de rajeunissement de l'Agora des Arts est lancée

L'Agora des Arts de Rouyn-Noranda sera l'hôte d'un important chantier qui s'échelonnera jusqu'à l'automne 2022.

Après de multiples embûches, notamment deux processus d'appels d'offres infructueux et une demande de majoration, la cure de rajeunissement devient enfin réalité. Dans les cartons depuis 2003, le projet a reçu aujourd'hui d'Ottawa les derniers millions manquants à ce projet évalué à 14,7 M$.



Le contrat est confié à l'entreprise amossoise Hardy Construction. La direction et le contracteur n'ont pas perdu de temps, alors que les clôtures délimitant le chantier sont déjà érigées.

« Ce qu'on a tassé, c'est le choix des matériaux de construction. En particulier la qualité du bois dans la salle de spectacle qui était peut-être un peu plus glamour que ça, au départ. On est allé cibler des affaires qui sont abordables et qui n'ont pas d'impact négatif sur l'essence même du projet. »

- Réal Beauchamp, directeur général et artistique