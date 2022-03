Énorme bond du nombre d'infections régionalement

Un énorme bond du nombre de cas de COVID-19 a été enregistré en Abitibi-Témiscamingue au cours de la fin de semaine.

Dans les 72 dernières heures, 185 nouvelles infections ont été recensées. Dans la journée de dimanche seulement, le taux de positivité est de 30%. Le nombre d'hospitalisations est également en hausse, avec 38.

Deux nouvelles éclosions ont été rapportées régionalement. Le CHSLD de Ville-Marie et la Résidence Signature de La Sarre sont déclarés comme étant des foyers de transmission. Près d'une vingtaine d'éclosions sont active dans des milieux de soins et des milieux de vie chez nous.

« Ça a monté. Chaque fois qu'une éclosion se termine, d'autres s'ajoutent. On a un peu plus de risque d'avoir des hospitalisations, puisque ce sont des personnes déjà vulnérables, soit à cause de leur âge ou de leur état de santé. Ça nous rappelle l'importance de continuer à s'isoler lorsqu'on a des symptômes. » - Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique

Plus de la moitié des 68 décès depuis le début de la cinquième vague en décembre sont des personnes âgées de 80 ans et plus. Seulement 39% avaient reçu une dose de rappel.

La Santé publique régionale rappelle à la population de demeurer vigilante afin d'éviter de propager davantage le virus et ultimement une surcharge du système de santé régional.