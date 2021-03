Énorme mobilisation citoyenne à Rouyn-Noranda

La population régionale se mobilise pour venir en aide aux sinistrés de l'incendie qui a complètement ravagé un immeuble de 11 logements de l'avenue Carter, à Rouyn-Noranda, samedi.

Pas moins de six campagnes de sociofinancement sont en lignes et déjà plus de 6 500$ ont été amassés en un peu plus de 24 heures.

Au-delà de l'argent, les résidents ont également besoin de biens matériels, tels que des vêtements pour adulte et pour bébé, de la vaisselle ou encore du matériel scolaire.

Une collecte de meubles, vêtements et accessoires a également été mise sur pied au 161 Carter, dans ce qui était anciennement le fleuriste.

Si vous voulez aider d'une quelconque manière :

- https://www.gofundme.com/f/amtbas-aidez-sabrina?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR2R5mXdgDBmgst1wSTrY6V7rUg_LASdZAfCCyYSP_A6qGQpcugrCgNYYgA



- ​https://www.gofundme.com/f/getting-alex-and-mikayla-back-on-their-feet?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf%20share-flow-1&fbclid=IwAR3biIpRPBTg3h5nL5zcvGrqm2Z6ftVkKROKTPmMCsT9Y4BCtlE3AIZJEPY



- https://www.gofundme.com/f/soutenez-madeleine-victime-dune-incendie?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR0rRBqH841Hpl1VTrLZ5HHhgqh3AbsqF-kWm611Hph41O2IBf8aYT_cS5Y



- https://www.gofundme.com/f/aidez-william-se-rquiper?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf%20share-flow-1&fbclid=IwAR1STnJjk2Tg0NZj99L_Kcp4piYW5IIYlU7FZMR-SnVSwxaOtEFu5Ctpt0Y



- https://www.gofundme.com/f/2b443bo380?member=9354882&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=facebook



- https://www.gofundme.com/f/collecte-pour-le-feux-sur-la-carter?utm_source=messenger&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf%20share-flow-1&fbclid=IwAR10-F95OKs2Iy3X_MBHqzRjud1HuQIOFJZYgQ6yqHM-e2tpmDETv_KH3D4