Enrayer le racisme dans le monde du sport

La 22e Semaine d'actions contre le racisme battra son plein dans les prochains jours en Abitibi-Témiscamingue.

Cette année, le comité organisateur, en partenariat avec les Canadiens de Montréal, souhaite enrayer la présence du racisme dans le monde du sport. Le porte-parole n’est nul autre que Georges Laraque.

Certains peuvent peut-être en douter, mais, tout comme la société, le sport n'en fait pas exception. En janvier dernier, dans la Ligue américaine, Bokondji Imama et Jordan Subban, frère de P.K. Subban, ancien porte-couleur du CH, ont été victimes de gestes racistes en raison de leur couleur de leur peau.

Plus récemment, dans la LHJMQ, l'ancien membre des Huskies de Rouyn-Noranda, Lou-Félix Denis, a écopé d'une suspension de cinq matchs pour des propos discriminatoires qualifiés comme racistes envers un joueur russe.

« On voit maintenant des actes qui sont dénoncés sur des tribunes. On ne voyait pas ça avant. Là, le fait qu'on porte une attention publique et médiatique sur des gestes racistes, pour moi c'est un indicateur qu'on a avancé dans la société, mais ça demeure des efforts individuels et collectifs. »

- Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or