Entente de sept ans entre les Premières Nations et MCM

Mine Canadian Malartic signe une entente avec quatre Premières Nations valable pour les sept prochaines années. Cette collaboration comprend trois volets, dont un financier.

Ça permettra notamment aux communautés de Long Point, de Kitcisakik, de Lac-Simon et d'Abitibiwinni de réaliser divers projets et ainsi favoriser leur développement durable et de participer aux activités de la mine.

Pour l'entreprise, c'est une belle opportunité d'emplois et d'affaires.