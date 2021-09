Erin O'Toole croit en Steve Corriveau

On ignore toujours si le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, a prévu rendre visite à l'Abitibi-Témiscamingue avant le jour du scrutin, le 20 septembre.

Il commence à se faire tard, mais une chose est certaine, le chef a à coeur la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et il voit grand en son candidat, Steve Corriveau. Il a laissé ce message pour les électeurs.

« On va agir pour Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. On a des solutions régionales pour le Québec. Notre plan est de créer des emplois tout en s'attaquant à la pénurie de main-d'oeuvre. Avec Steve Corriveau, on va défendre vos intérêts à Ottawa. Son expérience dans le secteur du tourisme va nous permettre de faire bouger les choses. »

- Erin O'Toole, chef du Parti conservateur