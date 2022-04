Évitez les rassemblements, demande la Santé publique

La Santé publique régionale demande à nouveau la collaboration de tous pour réussir à contrer cette pandémie qui est toujours jugée inquiétante en Abitibi-Témiscamingue.

Dr Stéphane Trépanier, directeur par intérim de la Santé publique, aimerait que les citoyens remettent à plus tard, dans la mesure du possible, les rassemblements privés, alors que 60 nouveaux cas ont été recensés dans les dernières heures.

« J'ai un gros message aujourd'hui. Les rassemblements sont la plus grande opportunité pour le virus de se transmettre parce qu'il y a la proximité et il y a beaucoup de monde. Actuellement, bien que ce soit permis, on vous demande d'avoir une réflexion chaque fois. Est-ce que c'est nécessaire de le faire maintenant? Gardez en tête que la pandémie n'est pas fini. Ce n’est probablement pas le temps, bien que ce n'est pas interdit. »

- Dr Stéphane Trépanier