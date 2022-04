Excédent financier de 3,2 M$ à Rouyn-Noranda en 2021

L'exercice financier 2021 de la Ville de Rouyn-Noranda se conclut avec un surplus de 3,2 M$.

C'est notamment dû aux subventions gouvernementales, autant en provenance d'Ottawa et de Québec, pour compenser les pertes de revenus quant aux aéroports régionaux et atténuer les impacts de la pandémie. Des dépenses ont également été moins élevées que prévu, entre autres dans le secteur des loisirs et de la culture.

« Les gens ne sont pas sans savoir que l'avenir est quand même incertain. On voit les coûts de construction augmenter. On va en appel d'offres et ça coûte plus cher que prévu. Il y a la hausse des taux d'intérêt. On est heureux finalement de cette saine gestion qui va nous permettre au moins de prévoir les coûts pour diminuer l'impact aux citoyens. » - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

En 2021, pas moins de 42 M$ ont été investis par Rouyn-Noranda dans la réalisation de divers projets, dont la construction d'une aérogare et l'ajout d'un réservoir à l'usine de filtration.