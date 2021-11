Faible taux de participation en Abitibi-Témiscamingue

Le taux de participation aux élections municipales, comme ailleurs au Québec, est décevant en Abitibi-Témiscamingue.

Dans les principales villes régionales où il y avait lutte, les électeurs ne se sont tout simplement pas prévalus de leur droit.

C'est à Val-d'Or où la participation citoyenne est la plus basse, à 27%. À Amos et Rouyn-Noranda, le taux se chiffre à 31,32% et 37,28%.

Malgré sa réélection, les attentes du maire d'Amos, Sébastien D'Astous, n'ont pas été comblées.

« Je trouve que 31%, ce n'est pas beaucoup. C'est décevant. Ce qu'on me dit, dans l'ensemble du Québec, c'est à peu près des pourcentages semblables. J'ai beau être déçu, c'est un momentum et il va falloir travailler là-dessus. Il faut intéresser les gens à la politique, à se présenter et à participer. Je m'en fais un devoir pour les quatre prochaines années. » - Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Maire de longue date à Senneterre, Jean-Maurice Matte croit que les gens ne considèrent pas les élections municipales au même niveau que la politique provinciale et fédérale.