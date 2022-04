Fentanyl, cocaïne et crystal meth saisis à Béarn

La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de Marco Beaudoin, 44 ans, relativement à la drogue.

Les agents ont passé au peigne fin son domicile de la rue Principale Nord à Béarn, saisissant au passage plus de 40 grammes de crystal meth, plus de 3500 comprimés de méthamphétamine, près de 15 grammes de cocaïne et plus de 30 grammes de fentanyl.

Cette perquisition a également permis aux policiers de mettre la main sur plusieurs cartouches d'arme à impulsion électrique.

Marco Beaudoin est notamment accusé de trafic de stupéfiants et d'importation d'armes prohibées. Il est toujours détenu.