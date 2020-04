Foreurs : toujours pas de décision sur Evan Nause

Les Foreurs n'ont toujours pas pris de décision concernant le défenseur Evan Nause. Nause est un athlète doué que les Foreurs ont choisi sixième au total du dernier repêchage. Sauf que Nause a préféré jouer aux États-Unis l'an passé, dans le Dakota du Sud.

Le vert et or doit donc prendre une décision : soit le garder dans ses actifs et tenter de le convaincre de rejoindre le club ou encore de le remettre éligible au prochain encan de la LHJMQ et de reprendre le sixième choix de première ronde du repêchage de cette année.

Les 18 organisations de la LHJMQ devront soumettre leur liste de joueurs protégés au plus tard le 27 avril.

«On a encore un peu de temps. On espère que la ligue va nous arriver avec des assouplissements par rapport aux dates et délais qu'on avait. Il y a tellement de décisions en suspens pour le temps que les choses se résorbent. On n'a pas de décision finale pour le moment.» -Dany Marchand, président des Foreurs

Si les Foreurs remettent Nause dans le repêchage, ils parleront aux rangs six et sept.