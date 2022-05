Formation accélérée d'infirmière à Amos et Ville-Marie

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue bénéficiera d'un coup de pouce majeur afin d'embaucher très prochainement des infirmières et/ou infirmières auxiliaires.

Le Centre de formation professionnelle Harricana (CFPH) lancera cet automne une nouvelle formation en Santé, assistance et soins infirmiers à Amos et au Témiscamingue, une idée du gouvernement pour contrer les effets de la pénurie de personnel.

En seulement 14 mois au lieu de 22, les étudiants apprendront les 31 compétences spécifiques à la profession. Un stage ainsi qu'un emploi au CISSS régional sont assurés lorsque la formation sera terminée.

Les élèves pourront également bénéficier d'une bourse de 20 000$, mais elle est conditionnelle à un engagement de travailler en Abitibi-Témiscamingue pendant deux ans.

« C'est une offre qui est temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu de manière permanente. C'est une enveloppe gouvernementale qui nous est offerte. À la base, on avait 78 bourses. Dans les premières cohortes qu'on a pu démarrer à La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, on a réussi à passer 39 de ces bourses. Les 39 restantes, pour ne pas les échapper, on a décidé de les offrir à Amos et Ville-Marie. »

- Thierry Dubuc, conseiller en information scolaire au CFP Harricana