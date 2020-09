Frappe contre la drogue à Senneterre

Jeudi dernier, les policiers ont procédé à l'arrestation d'une femme de 44 ans à Senneterre pour une histoire relié aux stupéfiants.

Dans cette opération, ils ont perquisitionné 30 grammes de cannabis illicite, du haschich et des métamphétamines. Un cellulaire, du matériel servant au trafic, une imitation d'arme de poing et plus de 1 000$ en argent canadien ont également été saisis par les autorités.

La femme devrait faire face au tribunal dans cette affaire.