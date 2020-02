Gatineau visite les Huskies ce soir

Les Huskies accueillent les Olympiques ce soir (mercredi). La meute voudra assurément venger leur échec subi contre ce même adversaire la semaine dernière.

Rouyn-Noranda avait perdu 5-0 à Gatineau.

« Premièrement, on va devoir tirer plus souvent au filet. Deuxièmement, on va devoir se concentrer sur nous. Nous avons pu voir lors du dernier match que certains joueurs de l'autre côté essayaient de nous intimider physiquement. On va devoir se concentrer sur nous et travailler fort. Il faut démontrer qu'on est à la maison et qu'on veut ce match-là. »

-Zachary Émond, gardien des Huskies