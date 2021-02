Gazoduq veut minimiser son impact sur l'environnement

Gazoduq veut faire sa part pour l'environnement.

Avec son projet de conduite souterraine de gaz naturel qui passerait en Abitibi-Témiscamingue qui est toujours au stade de développement, l'entreprise vise la carboneutralité.

« Nous sommes à regarder sérieusement deux éléments. On regarde l'électrification de nos postes de compression au Québec. D'autre part, on va regarder à intégrer des technologies comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ils nous permettront d'optimiser et de favoriser par exemple l'efficacité énergétique au niveau de nos systèmes de contrôle. »

- Marie-Christine Demers, directrice des Affaires publiques et relations avec la communauté pour Gazoduq