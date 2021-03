GNL Québec: planter le dernier clou dans le projet

Après avoir remporté une première bataille avec le dépôt récent du BAPE, les opposants au projet de GNL Québec/Gazoduq se sont rassemblés à quelques endroits au Québec aujourd'hui pour poursuivre leur travail amorcé il y a plusieurs mois.

Trois partis d'opposition et une soixantaine de groupes de la société civile, notamment des membres des Premières Nations et organismes environnementaux, se sont mobilisés devant l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement de François Legault de rejeter définitivement l'idée de construire une conduite souterraine de gaz naturel et une usine de liquéfaction.

Régionalement, la Coalition anti-pipeline de Rouyn-Noranda (CAP-RN) s'est jointe à ce mouvement national dans l'espoir que la CAQ plante officiellement le dernier clou dans ce projet.

« Le gouvernement n'a pas encore pris position. On considère que la lutte n'est pas encore terminée. On parle d'un frein à la transition énergétique, alors que c'était une des conditions nécessaires. Le gouvernement cherchait une réduction des gaz à effet de serre par ce projet, mais ce qu'on réalise, c'est qu'il va augmenter les gaz à effet de serre. La décision est facile à prendre. » - Gabrielle Bruneau, co-porte-parole de la CAP-RN

Rappelons que le BAPE a émis plusieurs réserves dans son rapport très attendu. Les retombées économiques seraient importantes pendant la construction, mais par la suite, c'est l'Ouest canadien qui en profiterait. Les commissaires constatent également qu'il est impossible de se prononcer sur l'acceptabilité sociale.