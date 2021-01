Grosse demi-saison à venir pour Oleksii Myklukha

Les Huskies de Rouyn-Noranda obtiendront de l'aide pour cette deuxième moitié de saison sans même avoir acquis un joueur via transaction pour le moment.

Absent depuis le début de l'année en raison de la fermeture des frontières canadiennes, l'attaquant international Oleksii Myklukha est maintenant avec l'équipe et il a effectué ses premiers coups de patin à Rouyn-Noranda, samedi.

Jean Levaseur, Cataractes de Shawinigan - Antoine Coulombe, des Cataractes, frustre l'attaquant européen des Huskies, Oleksii Myklukha.

C'est un Oleksii Myklukha transformé qui se joint aux Huskies cette saison. Les derniers mois loin de la patinoire lui ont été bénéfiques puisqu'il a pu en profiter pour se construire physiquement. Le Slovaque s'est amélioré et ça s'est vu lors du plus récent Championnat mondial de hockey junior disputé à Edmonton.

« On voit qu'il est un petit peu plus grand, un petit peu plus large et un petit peu plus costaud. J'ai aimé sa façon de patiner. Il est toujours bien positionné et il a marqué un beau but. Il a eu de bonnes présences offensives. Lors du premier match, il a été très bon sur les mises en jeu. »

- Mario Pouliot, directeur général et entraîneur-chef des Huskies